В США призвали Россию прекратить «провокационную риторику»

Госдепартамент США после заявлений министра обороны России Сергея Шойгу по поводу ситуации на Украине призвал РФ прекратить использовать «ложную и провокационную риторику». Об этом заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс в своем Twitter-аккаунте.

«Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты», — написал представитель Госдепа.

Он призвал Москву прекратить «использовать ложную, провокационную риторику и предпринять действенные меры с целью деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг слова Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе, назвав их «не соответствующими действительности». Он добавил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины.

О подготовке провокаций с применением химического оружия Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина 21 декабря. Он пояснил, что для этих целей в города Авдеевка и Красный Лиман наемники доставили резервуары с неустановленными химикатами.