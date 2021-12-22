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В США призвали Россию прекратить «провокационную риторику»

Пресс-секретарь Госдепа Прайс призвал РФ не использовать ложную и провокационную риторику
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госдепартамент США после заявлений министра обороны России Сергея Шойгу по поводу ситуации на Украине призвал РФ прекратить использовать «ложную и провокационную риторику». Об этом заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс в своем Twitter-аккаунте.

«Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты», — написал представитель Госдепа.

Он призвал Москву прекратить «использовать ложную, провокационную риторику и предпринять действенные меры с целью деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг слова Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе, назвав их «не соответствующими действительности». Он добавил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины.

О подготовке провокаций с применением химического оружия Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина 21 декабря. Он пояснил, что для этих целей в города Авдеевка и Красный Лиман наемники доставили резервуары с неустановленными химикатами.

Марина Совина
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