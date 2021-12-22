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В США ответили на слова Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе

Представитель Пентагона опроверг слова министра обороны РФ Шойгу о химоружии в Донбассе

Фото: Reuters

Пентагон опроверг слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе, назвав их «не соответствующими действительности». Об этом пишет РИА Новости.

«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — ответил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя слова о провокациях с химоружием в Донбассе.

Он добавил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины. «Мне нечего проанонсировать сегодня из его расписания», — сказал Кирби.

Ранее сообщалось, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) со всей серьезностью отнеслись к словам министра обороны России Сергея Шойгу о готовящихся провокациях с применением химического оружия бойцами американских ЧВК в Донбассе.

О подготовке провокаций с применением химического оружия Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина 21 декабря. Он пояснил, что для этих целей в города Авдеевка и Красный Лиман наемники доставили резервуары с неустановленными химикатами.

Марина Совина
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