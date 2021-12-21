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Глава ДНР прокомментировал слова Шойгу о химоружии в Донбассе

Глава ДНР Пушилин: ДНР серьезно отнеслась к словам Сергея Шойгу о химоружии в Донбассе

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) со всей серьезностью отнеслись к словам министра обороны России Сергея Шойгу о готовящихся провокациях с применением химического оружия бойцами американских ЧВК в Донбассе. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наращивать свои силы в районе линии соприкосновения в регионе, а анализ военной обстановки подтверждает слова министра о возможной агрессии со стороны Киева. «Украина пытается устроить на нашей земле техногенную и гуманитарную катастрофу, что приведет к непредсказуемым последствиям для всего мира», — прокомментировал Пушилин слова Шойгу.

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Он также назвал Украину «полигоном для экспериментов внешних игроков» и заявил, что руководство страны своими действиями ставит под угрозу жизни не только жителей Донецка и Луганска, но и своих граждан на подконтрольной территории.

«Мы призываем страны-гаранты Минских договоренностей и международные организации, работающие в Донбассе в направлении установления мира, не допустить применения химического оружия против мирного населения», — добавил политик.

О подготовке провокаций с применением химического оружия Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина 21 декабря. Он пояснил, что для этих целей в города Авдеевка и Красный Лиман наемники доставили резервуары с неустановленными химикатами.

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Михаил Кириллов
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