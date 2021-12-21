Генерал ФСБ в отставке рассказал о возможных провокациях на Украине

Американцы могут пойти на провокацию с использованием химического оружие в Донбассе или внутри Украины с целью начать войну с Россией, предположил генерал ФСБ в отставке, военный эксперт Александр Михайлов. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что многие серьезные конфликты начинались именно с провокаций.

Частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу. По сведениям главы Минобороны РФ, на Украине уже находятся около 120 представителей частных военных компаний из США. Они начали заниматься с украинскими спецназовцами.

Предлог для начала конфликта

Михайлов предположил, что Штаты могут провести такую провокацию не только на территории Донбасса, но и внутри Украины с тем, чтобы списать потери и последствия на противника.

«Мы уже не раз сталкивались с тем, что американцы — мастера мистификаций, — напомнил военный эксперт. — то же они делали в Сирии, что прекрасно сработало для кластера антироссийских и антисирийских политиков. Мы должны отдать им должное: это люди, лишенные принципов, порядочности, люди циничные, любящие делать имя на смертях других».

Генерал-майор допустил реальное применение химического оружия с жертвами среди людей. Он также обратил внимание на то, что обставлена подобная операция может быть довольно хитро: даже сейчас речь идет только о частной военной компании, за которую правительство США формально не несет никакой ответственности.

«То есть они просто берут и снимают с себя эту ответственность. И мы понимаем, что именно с провокаций начинались серьезный войны. Как, например, Вторая мировая, которая началась якобы после нападения поляков на немецкую радиостанцию. Так что историй таких много. Тем не менее пока все это сложно обсуждать, поскольку в распоряжении мы имеем только контролируемые утечки», — подчеркнул Михайлов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Украина в настоящее время полностью потеряна для России как партнер и союзник.