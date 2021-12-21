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Путин заявил о планах США подтолкнуть Украину к нападению на Крым

Президент Путин заявил, что США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

США могут попытаться подтолкнуть украинские власти к нападению на Крым в случае размещения вооружения на территории Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, передает ТАСС.

«Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием <…> вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах», — заявил глава государства.

Он также напомнил, что у России есть гиперзвуковая ракета «Циркон», а у США нет. «Они что, думают, мы не видим этих угроз, или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше — вот в чем вопрос», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что российская сторона против вооруженных конфликтов и кровопролития и предпочитает решать вопросы политико-дипломатическими средствами.

В ходе заседания глава государства также заявил, что США и их союзники должны понять, что России просто некуда дальше отступать из-за планов Вашингтона на Украине.

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Варвара Кошечкина
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