Глава ДНР заявил о десятках тысяч украинских военных в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE» заявил, что у линии соприкосновения в Донбассе наблюдается около 120 тысяч украинских военных.

«Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной. Ну, в районе 100 километров (от границы с Россией), плюс-минус», — сказал глава ДНР.

Кроме десятков тысяч украинских военных ДНР наблюдает регулярные поступления техники в регионе, добавил Пушилин. Также он заявил, что республика вопреки истерике западных СМИ не готовит наступление.

Ранее руководство ДНР сообщило о прибытии на линию разграничения реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган». Разведка народной милиции также зафиксировала активное восполнение боеприпасов на складах ВСУ в регионе.

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. По сведениям главы российского Минобороны, на Украине уже находятся около 120 представителей частных военных компаний из США.