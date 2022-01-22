Глава ДНР опроверг подготовку наступления

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опроверг подготовку наступления. Он заявил об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Пушилин пояснил, что республика вопреки истерике западных СМИ не готовит наступление.

«Мы же со своей стороны готовы, готовы и проверяем периодически слаженность наших подразделений, экстренных служб. По-другому не можем... Кто бы что ни говорил, мы вопреки истерике в западных СМИ пока не готовимся никуда идти в наступление», — сказал он.

Ранее руководство ДНР сообщило о прибытии на линию разграничения реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган». Разведка народной милиции также зафиксировала активное восполнение боеприпасов на складах ВСУ в регионе.

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. По сведениям главы российского Минобороны, на Украине уже находятся около 120 представителей частных военных компаний из США.