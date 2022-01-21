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Военные ДНР заявили о переброске ВСУ систем залпового огня в Донбасс

Народная милиция ДНР заявила о переброске Киевом в Донбасс восьми РСЗО «Смерч» и «Ураган»

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Украинская армия перебросила на линию соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган». Об этом сообщили представители Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

«На железнодорожной станции Красноармейск (имеется в виду ныне украинский город Покровскприм. «Ленты.ру») осуществлена разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и двух РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами», — говорится в сообщении. Кроме того, народная милиция наблюдает активное восполнение боеприпасов на складах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

Киев также перебрасывает в Донбасс националистические батальоны «Правового сектора» («Правый сектор», организация запрещена в России) и проводит усиленную подготовку подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

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29 декабря

Сообщение о стягивании военной техники в Донбасс появилось на фоне обострения риторики о якобы планируемом российской вторжении на Украину. Президент республики Владимир Зеленский активно призывает ввести санкции против России, а американский лидер Джо Байден озвучил Москве позицию США.

Ранее о возможности провокации с использованием химического оружия рассказал экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. «Объектом химической провокации в Донбассе может стать школа или соцобъект», — заявил он.

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Дмитрий Настасьев
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