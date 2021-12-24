Экс-подполковник СБУ раскрыл план «химической провокации» Киева в Донбассе

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что провокацию Киева с химоружием в Донбассе могут провести в месте с массовым скоплением людей. Его слова передает РИА Новости.

«Объектом химической провокации в Донбассе может стать школа или соцобъект», — заявил Прозоров. Провокация пройдет по сценарию «Белых касок» в Сирии, а обвинят во всем Россию, ЛНР и ДНР, считает бывший подполковник.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о наличии химического оружия у Украины. «По информации нашей разведки, химическое оружие присутствует уже на территории Украины. Будет использовано или нет — здесь вопрос времени. Я очень надеюсь на то, что освещение в СМИ, призывы возымеют свое действие, и Украина не пойдет на этот очень серьезный противоправный шаг», — сказал Пушилин.

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. По сведениям главы российского Минобороны, на Украине уже находятся около 120 представителей частных военных компаний из США.

