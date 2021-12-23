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Глава ДНР заявил о наличии химического оружия у Украины

Глава ДНР Пушилин: химическое оружие присутствует на территории Украины
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о наличии химического оружия у Украины.

«По информации нашей разведки, химическое оружие присутствует уже на территории Украины. Будет использовано или нет — здесь вопрос времени. Я очень надеюсь на то, что освещение в СМИ, призывы (и с нашей стороны в том числе) — они возымеют свое действие, и Украина не пойдет на этот очень серьезный противоправный шаг», — сказал Пушилин.

Однако дать гарантии этого никто пока не сможет, считает глава ДНР. «Украина, к сожалению, делает очень много нелогичных шагов, которые вредят прежде всего самой Украине», — отметил он.

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16 апреля

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Пушилин отметил, что в Донецке со всей серьезностью отнеслись к этим словам.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сказал, что американцы поставили на Украину Ботулотоксин, который вызывает паралич. «Он находится в 40-миллиметровых контейнерах, может применяться гранатометами. Его можно скидывать с беспилотников», — отметил Басурин.

МИД Украины назвал заявление Шойгу «очередным примером массированной российской дезинформации».

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София Сарджвеладзе
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