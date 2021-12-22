ДНР обвинила США в поставках на Украину вызывающего паралич оружия

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили США в поставках на Украину химического оружия, вызывающего паралич. Заявление официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина опубликовано в Telegram-канале журналистки Ольги Скабеевой.

«Все знают, что Соединенные Штаты Америки завозили различные виды оружия в Украину. В октябре с одной из поставок был антидот, тип химического оружия Ботулотоксин. Он вызывает ботулизм, а если проще — паралич. В ноябре месяце был уже доставлен сам химический препарат. Он находится в 40-миллиметровых контейнерах, может применяться гранатометами. Вес небольшой. Его можно скидывать с беспилотников, то, что, в принципе, Украина в последнее время делает», — заявил Басурин.

Он утверждает, что в это же время в Мариуполь был доставлен контейнер весом 300 килограммов с боевым отравляющим веществом, которое применяется в виде аэрозоля. Его отвезли в Харьковскую область. «Это недалеко от Славянска. Можно быстро доставить сюда, к линии соприкосновения», — заключил представитель Народной милиции.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что в Донецке со всей серьезностью отнеслись к этим словам.

МИД Украины назвал заявление Шойгу «очередным примером массированной российской дезинформации».