Захарова посмеялась над уровнем знаний главы МИД Великобритании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале посмеялась над уровнем знаний главы МИД Великобритании Лиз Трасс об истории Украины.

Она задала британскому министру три вопроса «от коллег из России». «Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?», — написала Захарова.

В последнем вопросе представитель МИД России спросила у Трасс, какое заведение выдало ей диплом. Дело в том, что выступая в Прибалтике Трасс заявила, что «Украина пережила немало вторжений — "от монголов до татар"». Это вызвало насмешки со стороны Захаровой.

Ранее Захарова заявила, что глава МИД Канады Мелани Жоли лжесвидетельствует, называя украинцев, погибших в ходе внутриукраинского конфликта, «павшими в войне с Россией». Представитель МИД отметила, что подобные действия канадского министра можно было бы расценить как неопытность, однако ее карьера должна была предоставить дипломату нужные знания.