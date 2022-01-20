Захарова уличила Канаду во лжи о «павших в войне с Россией» украинцах

Глава МИД Канады Мелани Жоли лжесвидетельствует, называя украинцев, погибших в ходе внутриукраинского конфликта, «павшими в войне с Россией». В этом уличила дипломата официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат ссылается на публикацию Жоли в Twitter после посещения мемориала бойцам, погибшим на востоке Украины. «Она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта, а на ее официальных ресурсах появляется строчка о том, что это "павшие в войне с Россией"», — уточнила Захарова.

Представитель МИД отметила, что подобные действия канадского министра можно было бы расценить как неопытность, однако ее предыдущие должности должны были поспособствовать приобретению необходимых знаний. «Интересно, сколько километров пришлось бы пройти главе МИД Канады, пожелай она почтить память жертв операций НАТО, чьи имена выложили бы в одну строку?» — задалась вопросом она.

Ранее Захарова заявила, что сообщения об эвакуации сотрудников посольства России на Украине провокативны, те, кто их распространяет, работают вместе — и Белый дом, и американские издания. Она поинтересовалась, откуда американцам известно о действиях российских дипломатов на Украине и почему это их беспокоит.