Россия прокомментировала сообщения об эвакуации своих дипломатов с Украины

Сообщения об эвакуации сотрудников посольства России на Украине провокативны, те, кто их распространяет, работают вместе — и Белый дом, и американские издания. С таким мнением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она также поинтересовалась, откуда американцам известно о действиях российских дипломатов на Украине и почему это их беспокоит. «Это все можно охарактеризовать как провокативное поведение (...). Мы теперь понимаем, что все, что было сделано, то есть эти источники СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов, и Белый дом — это одна связка. Самое главное, это говорит об их вовлеченности во все аспекты, включая подготовку провокаций», — подчеркнула Захарова.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее говорила, что США обладают данными о том, что Россия осуществляла подготовку к эвакуации семей своих дипломатов с Украины в конце декабря или начале января. В то же время Псаки отметила, что в Вашингтоне нет оценки относительного того, зачем это делалось, а также значения подобных мер.