В Белом доме заявили о подготовке России к эвакуации семей дипломатов с Украины

США обладают данными о том, что Россия осуществляла подготовку к эвакуации семей своих дипломатов с Украины в конце декабря или начале января. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

В то же время Псаки отметила, что в Вашингтоне нет оценки относительного того, зачем это делалось, а также значения подобных мер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что Россию могут отключить от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций. Отмечается, что Вашингтон все еще рассматривает подобный вариант.