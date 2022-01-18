Белый дом допустил отключение России от SWIFT

Белый дом допустил, что Россию все-таки отключат от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций. Вашингтон все еще рассматривает подобный вариант. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время пресс-конференции. Трансляция ведется в Twitter.

Отвечая на вопрос журналиста о том, отказались ли США от идеи санкций против Москвы, предусматривающих отключение от SWIFT, она сказала: «Никакой вариант не снят с рассмотрения». Псаки добавила, что сейчас США продолжают консультации с европейскими партнерами по поводу ответных мер в случае агрессии России против Украины.

Ранее в январе немецкая газета Handelsblatt сообщила, что Европа и США передумали отключать Россию от SWIFT и тем самым отрезать ее от мировых финансовых потоков. Вместо этого в рамках новых санкций готовятся крупные экономические штрафы против крупнейших российских банков.

В Вашингтоне тогда сказали, что все равно не исключают отключения. Кремль, в свою очередь, призвал не верить слухам о санкциях против российских банков.