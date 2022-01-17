США отреагировали на заявление об отказе отключать Россию от SWIFT

Белый дом отреагировал на сообщения о том, что США и Европа передумали отключать Россию от SWIFT. Соединенные Штаты не исключают никаких мер из-за возможного вторжения на Украину, передает ТАСС.

Американская администрация подчеркнула, что Вашингтон тесно консультируется с коллегами в Европейском союзе по поводу мер, которые последуют в случае якобы готовящегося нападения на украинскую территорию.

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что Европа и США передумали отключать Россию от SWIFT и тем самым отрезать ее от мировых финансовых потоков. Вместо этого в рамках новых санкций готовятся крупные экономические штрафы против крупнейших российских банков.

