Россию передумали отключать от SWIFT

Европа и США передумали отключать Россию от SWIFT и тем самым отрезать ее от мировых финансовых потоков. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. Вместо этого в рамках новых санкций готовятся крупные экономические штрафы против крупнейших российских банков.

Газета пишет, что исключение России из системы SWIFT в краткосрочной перспективе грозило бы дестабилизацией финансовых рынков, а в долгосрочной — привело бы к образованию альтернативной платежной структуры, в которой Запад уже не сможет занимать доминирующее положение.

Ранее будущий лидер германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц говорил, что ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT будет иметь эффект, сравнимый с «атомной бомбой» для рынка. Политик заявил, что такое решение нанесет ущерб не только России, но и Германии как крупной экспортной державе.

О проблемах для экономики стран Запада предупреждал также глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. «Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому ее отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке», — отметил он.

С конца 2021 года США обсуждают жесткие санкции в отношении России в случае вторжения российских войск на территорию Украины. В качестве крайней меры предусмотрено отключение России от SWIFT. Главной мишенью новых ограничений станут члены ближайшего окружения президента России Владимира Путина и российские олигархи.

SWIFT — это международная организация, которая контролирует крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Сервис позволяет банкам всего мира быстро и безопасно переводить деньги друг другу.