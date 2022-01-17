Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россию передумали отключать от SWIFT

Handelsblatt: США и Европа не отключат российские банки от SWIFT в качестве санкций

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Европа и США передумали отключать Россию от SWIFT и тем самым отрезать ее от мировых финансовых потоков. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. Вместо этого в рамках новых санкций готовятся крупные экономические штрафы против крупнейших российских банков.

Газета пишет, что исключение России из системы SWIFT в краткосрочной перспективе грозило бы дестабилизацией финансовых рынков, а в долгосрочной — привело бы к образованию альтернативной платежной структуры, в которой Запад уже не сможет занимать доминирующее положение.

Ранее будущий лидер германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц говорил, что ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT будет иметь эффект, сравнимый с «атомной бомбой» для рынка. Политик заявил, что такое решение нанесет ущерб не только России, но и Германии как крупной экспортной державе.

Материалы по теме:
Попробуй угадай. Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
Попробуй угадай.Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
11 января
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января

О проблемах для экономики стран Запада предупреждал также глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. «Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому ее отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке», — отметил он.

С конца 2021 года США обсуждают жесткие санкции в отношении России в случае вторжения российских войск на территорию Украины. В качестве крайней меры предусмотрено отключение России от SWIFT. Главной мишенью новых ограничений станут члены ближайшего окружения президента России Владимира Путина и российские олигархи.

SWIFT — это международная организация, которая контролирует крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Сервис позволяет банкам всего мира быстро и безопасно переводить деньги друг другу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россию передумали отключать от SWIFT
Девушка показала правильный способ завязать шарф
Иностранцы разочаровались в рубле
Глава МИД ФРГ прибудет в Россию 17 января
Помощница дочери Назарбаева сообщила о ее уходе в отпуск до конца января
Парень отказался звать мать на свадьбу из-за ее условия
Чемпион ОИ осудил КХЛ за позицию в деле изнасиловавшего девочку хоккеиста
Нелегальная вечеринка туристов в Таиланде закончилась бегством от полиции
Госдума приняла поправку в УК о пожизненном наказании для педофилов
Священник развеял главное заблуждение про крещенские купания
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter