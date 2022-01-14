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В Германии оценили последствия отключения России от SWIFT для Запада

В Германии заявили, что отключение РФ от SWIFT создаст проблемы для экономики стран Запада

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес в беседе с WirtschaftsWoche оценил последствия отключения России от SWIFT для Запада.

По его словам, это создаст значительные проблемы для экономики западных государств. «Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому ее отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке», — отметил он.

Хермес добавил, что если Россию отключат от международной системы платежей, то Москва усилит свои экономические санкции с Пекином. Он считает, что в результате такого развития событий Запад «не получит никакого выигрыша».

Специалист подчеркнул, что особый экономический урон понесут финансовые организации, которые работают с Россией. «Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл», — сказал он.

16 декабря депутаты Европейского парламента заявили, что в случае агрессии в адрес Украины против России следует ввести расширенный пакет санкций, в числе которых должно быть отключение страны от платежной системы SWIFT.

SWIFT представляет собой международную организацию, которая контролирует крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Сервис позволяет банкам со всего мира быстро и безопасно переводить деньги друг другу. Кремль назвал сообщения о планах США отсоединить Россию от SWIFT информационной истерикой. Некоторые западные страны тоже считают проблематичной реализацию такой меры, выяснил в середине декабря Bloomberg у источников, знакомых с готовящимся пакетом ограничительных мер.

Марина Совина
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