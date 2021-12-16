Европа призвала отключить Россию от SWIFT в случае агрессии против Украины

Депутаты Европейского парламента заявили, что в случае агрессии в адрес Украины против России следует ввести расширенный пакет санкций, в числе которых должно быть отключение страны от платежной системы SWIFT. Такое заявление опубликовано на сайте Европарламента.

«ЕС должен быть готов к тому, чтобы направить России суровое предупреждение о жестоких экономических и политических последствиях за военные действия против Украины», — говорится в документе. По мнению парламентариев, страны Европы должны быть в любой момент готовы ввести жесткие санкции против Москвы.

Депутаты потребовали, чтобы российскую сторону могли в любой момент отключить от SWIFT. Они также призвали подготовить санкции против главных секторов экономики, президента и его окружения и военных.

Согласно результатам голосования, за принятие резолюции высказались 548 парламентариев, против выступили 69, еще 54 воздержались. Депутаты призвали Москву прекратить наращивать военные силы у украинских границ и напомнили, что это создает угрозу для безопасности всей Европы.