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Европа призвала отключить Россию от SWIFT в случае агрессии против Украины

Европарламент потребовал включить в новый список санкций против России отключение от SWIFT
Начало событий в новости Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против России

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Депутаты Европейского парламента заявили, что в случае агрессии в адрес Украины против России следует ввести расширенный пакет санкций, в числе которых должно быть отключение страны от платежной системы SWIFT. Такое заявление опубликовано на сайте Европарламента.

«ЕС должен быть готов к тому, чтобы направить России суровое предупреждение о жестоких экономических и политических последствиях за военные действия против Украины», — говорится в документе. По мнению парламентариев, страны Европы должны быть в любой момент готовы ввести жесткие санкции против Москвы.

Депутаты потребовали, чтобы российскую сторону могли в любой момент отключить от SWIFT. Они также призвали подготовить санкции против главных секторов экономики, президента и его окружения и военных.

Согласно результатам голосования, за принятие резолюции высказались 548 парламентариев, против выступили 69, еще 54 воздержались. Депутаты призвали Москву прекратить наращивать военные силы у украинских границ и напомнили, что это создает угрозу для безопасности всей Европы.

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Виктория Кондратьева
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