Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против России

Депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на границах Украины, включающую призыв подготовиться к введению новых санкций против России в случае эскалации конфликта. Об этом сообщается в заявлении на сайте Европарламента.

Согласно результатам голосования, за принятие резолюции высказались 548 парламентариев, против выступили 69, еще 54 воздержались. Депутаты призвали Москву прекратить наращивать военные силы у украинских границ и напомнили, что это создает угрозу для безопасности всей Европы.

В резолюции отмечено, что возможное вторжение российских сил на Украину будет иметь для страны тяжелые экономические и политические последствия. Первым шагом в этом случае предлагается сделать отмену поездок и безвизового режима для всех обладателей российских дипломатических паспортов, за исключением аккредитованных дипломатов.

В Евросоюзе также осудили попытки России включить ряд государств в свою сферу влияния. В рамках дискуссии о вступлении Украины в НАТО в Европарламенте подчеркнули, что выбор альянсов любой страной не должен зависеть от одобрения третьей стороны.

О том, что Евросоюз подготовит «жесткую позицию» по ситуации вокруг Украины, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС «Восточного партнерства». Он напомнил, что у объединения уже есть действующие санкции против Москвы, и оно готово принять дополнительные меры при ухудшении ситуации. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали отсутствие намерения военного вторжения на Украину.