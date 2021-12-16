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Евросоюз подготовит «жесткую позицию» по ситуации вокруг Украины

Глава Евросовета Мишель: ЕС подготовит «жесткую позицию» для РФ по ситуации вокруг Украины

Фото: Pixabay

Европейский союз (ЕС) подготовит «жесткую позицию» по ситуации вокруг Украины, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС «Восточного партнерства». Об эттом пишет ТАСС.

Он напомнил, что у Евросоюза уже есть действующие санкции против РФ, и он готов принять «дополнительные меры при ухудшении ситуации». «ЕС подготовил четкую и жесткую позицию по ситуации вокруг Украины, и мы обсудим ее на саммите», — сообщил он.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула готовность ЕС при необходимости «расширять существующие санкции против России». В то же время она выразила надежду, что «эскалации не произойдет».

Ранее участники «Восточного партнерства» выразили полную солидарность с Украиной, и главы стран ЕС отметили, что военная активность РФ, якобы «подрывающая территориальную целостность Украины», будет иметь «масштабные последствия и высокую цену» для Москвы.

Россия неоднократно отмечала, что не заинтересована в войне с Украиной и не намеревается совершать каких-либо военных действий в отношении Киева.

Марина Совина
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