Евросоюз подготовит «жесткую позицию» по ситуации вокруг Украины
Европейский союз (ЕС) подготовит «жесткую позицию» по ситуации вокруг Украины, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС «Восточного партнерства». Об эттом пишет ТАСС.
Он напомнил, что у Евросоюза уже есть действующие санкции против РФ, и он готов принять «дополнительные меры при ухудшении ситуации». «ЕС подготовил четкую и жесткую позицию по ситуации вокруг Украины, и мы обсудим ее на саммите», — сообщил он.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула готовность ЕС при необходимости «расширять существующие санкции против России». В то же время она выразила надежду, что «эскалации не произойдет».
Ранее участники «Восточного партнерства» выразили полную солидарность с Украиной, и главы стран ЕС отметили, что военная активность РФ, якобы «подрывающая территориальную целостность Украины», будет иметь «масштабные последствия и высокую цену» для Москвы.
Россия неоднократно отмечала, что не заинтересована в войне с Украиной и не намеревается совершать каких-либо военных действий в отношении Киева.