США пригрозили отключить Россию от SWIFT и ударить по олигархам

США готовы ввести против России новый пакет санкций в случае ее вторжения на территорию Украины. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники. В качестве крайней меры собеседники журналистов назвали отключение России от международной платежной системы SWIFT. Главной мишенью новых ограничений станут члены ближайшего окружения президента России Владимира Путина и российские олигархи. Кроме того, американские власти рассматривают ограничения против российского госдолга.

Российским бизнесменам и членам близкого круга президента намерены ограничить возможность путешествовать и перекрыть доступ к американским банкам и системам кредитных карт. Помимо персональных санкций предусмотрены также ограничения против российского энергетического сектора, однако подробностей по этому направлению не приводилось

Мы составили чертовски агрессивный пакет. собеседник CNN

«Мы считаем, что у нас есть путь, который будет включать значительные экономические контрмеры со стороны как Европы, так и США, которые включали бы значительный, жестокий экономический вред для российской экономики», — заявил представитель американской администрации. Источники CNN заявили, что окончательного решения о том, будут ли применены новые санкции, пока не принято. По данным источников, администрация президента США Джо Байдена в настоящее время ведет переговоры с европейскими странами, чтобы скоординировать действия. Ранее о возможности санкций против России уже заявляли Байден и госсекретарь Энтони Блинкен.

Тактика запугивания

Кремль назвал появившуюся в СМИ информацию продолжением информационной истерики. «Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, могут ли эти сообщения повлиять на переговоры Путина с американским президентом 7 декабря.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также скептически настроен относительно угроз американских властей и считает отключение России от системы SWIFT маловероятным сценарием.

Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран. Владимир Джабаров первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам

Джабаров также прокомментировал возможные санкции против «ближайшего окружения Путина» — по его мнению, еще начиная с 2014 года большое число российских магнатов столкнулись с ограничительными мерами и теперь «легче по пальцам пересчитать людей, которых они не наградили санкциями».

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст назвал угрозу отключения России от SWIFT риторическим приемом со стороны США и отметил, что такой шаг будет невыгоден всем. «Пункт об отключении от SWIFT входит почти во все проекты по санкциям, но в ходе обсуждения всегда исключается. По большей части, они являются риторическим приемом», — рассказал эксперт. Вместе с тем Шуст подчеркнул, что санкция подобного рода станет «точкой невозврата» и действительно болезненно отразится на экономике России и ее отношениях с основными торговыми партнерами.

Повторение пройденного

За близость к российскому руководству уже неоднократно вводили санкции. Под ограничения попали предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги, совладелец газовой компании «Новатэк» и нефтехимической «Сибур» Геннадий Тимченко, совладелец банка «Россия» Николай Шамалов, бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска и многие другие состоятельные бизнесмены страны.

Кроме того, с 14 июня вступили в силу санкции США в отношении российского суверенного долга. Ограничения предполагают, что финансовым учреждениям США теперь запрещается участвовать в операциях на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после этой даты центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином России. В сентябре Палата представителей США одобрила положении о расширении запрета на покупку или продажу американцами вновь выпущенных суверенных долговых обязательств России — его предложили распространить и на вторичные рынки. Целью новых ограничений тогда назвали «наказать Москву» за вмешательство в выборы в США.

Угрозы отключить Россию от SWIFT также поступали неоднократно. В конце апреля Европейский парламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT в том случае, если Москва «продолжит агрессию на Украине». Однако летом исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов отверг эту возможность. «Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто — это никому не выгодно», — заявил он. Кроме того, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позже признал, что это не входит в компетенции ЕС.