Российский олигарх попросил США отменить санкции против себя

Российский олигарх, совладелец газовой компании «Новатэк» и нефтехимической «Сибур» Геннадий Тимченко попросил власти США отменить введенные в отношении него в 2014 году санкции и разморозить два счета в швейцарских банках, пишет Bloomberg.

Соответствующий иск подан представителями Тимченко в Верховный суд Швейцарии. Он станет для бизнесмена последней инстанцией — после того, как предыдущие обращения были отклонены прокуратурой страны и судом Женевы.

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Аргументы Тимченко сводятся к тому, что Швейцария, исполнив требование Вашингтона о блокировке активов, нарушила собственный принцип нейтралитета. Это может создать опасный прецедент, уверен истец. Сами санкции носят исключительно политический характер, уверен Тимченко.

Формальным основанием для обращения в суд стала комиссия, которую швейцарский филиал банка BNP Paribas продолжал взимать с бизнесмена за обслуживание счета, к которому он не имел доступа.

Весной 2014 года, за день до введения санкций США Тимченко продал свой главный на тот момент актив — контрольный пакет акций крупного нефтетрейдера Gunvor. Покупателем выступил основатель компании Торбьорн Торнквист. В настоящее время среди активов Тимченко — крупные пакеты пакеты акций «Новатэка» и «Сибура».