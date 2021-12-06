США задумали отключить Россию от SWIFT

Американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщает, что США задумали ввести новый пакет санкций против России. Его проект включает так называемый «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Весной Европарламент принял необязательную резолюцию, призывающую к такому шагу в случае вторжения России в Украину.

Список ограничений также включает санкции против членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина и российских энергопроизводителей. Официальные лица США в разговоре с журналистами заявили, что окончательного решения о том, будут ли применены новые санкции, пока не принято. По данным источников, администрация президента страны Джо Байдена в настоящее время ведет переговоры с европейскими странами, чтобы скоординировать действия.

Новые экономические санкции США против России будут нацелены на целый ряд российских отраслей, включая энергетические компании и банки. Ограничительные меры также могут применить в отношении госдолга страны, сообщили собеседники CNN. Под удар, возможно, попаду и российские олигархи — американские власти намерены ограничить для них возможность путешествовать и перекрыть доступ к американским банкам и системам кредитных карт.

«Мы составили чертовски агрессивный пакет», — заявил один из чиновников. Он также предупредил, что в случае вторжения России в Украину, США и Европа введут худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись к этому государству. Об ограничительных мерах в начале декабря упомянул и президент Байден. «Я собрал воедино то, что считаю наиболее полным и значимым набором инициатив, чтобы максимально осложнить Путину осуществление его намерений и помешать сделать то, чего многие опасаются», — заявил он журналистам. Госсекретарь Энтони Блинкен также в одном из выступлений говорил о «высокоэффективных экономических мерах», которые рассматриваются для наказания России.