Оценена вероятность отключения России от SWIFT

Аудитор Счетной палаты России Алексей Саватюгин оценил вероятность отключения России от системы передачи финансовых данных SWIFT. По его мнению, компания вряд ли пойдет на такой шаг, ведь он фактически будет означать объявление экономической войны, пишет агентство «Прайм».

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«Отключение России от SWIFT мне кажется еще менее вероятным событием, чем ограничения на вторичный рынок нашего госдолга. В истории цивилизации были только разовые случаи отключения отдельных стран от глобальных систем передачи информации, таких как SWIFT, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Это очень серьезно, аналогично объявлению экономической войны», — подчеркнул аудитор. Саватюгин добавил, что оказать давление на компанию SWIFT будет сложно с юридической точки зрения, так как корпорация не является государственной и не находится под контролем какого-либо правительства.

Саватюгин добавил, что, хотя отсоединение страны от SWIFT нарушит транзакции России с глобальным миром, внутренняя финансовая система продолжит функционировать. «Впрочем, сейчас нет оснований серьезно ужесточать риторику в отношении России, не говоря уже о конкретных действиях. Такое решение может нарушить наши транзакции с глобальным миром, но уже не должно нарушить нашу внутреннюю финансовую систему. В целом это ни нам, ни им не нужно», — рассказал аудитор.

В настоящее время к SWIFT подключены более 11 тысяч крупнейших организаций в более чем 200 странах мира. Периодически СМИ публикуют информацию о том, что Россия может лишиться доступа к этой системе в качестве одной из более жестких санкций Запада. В июне представитель SWIFT заявил, что эта мера не входит в планы компании.