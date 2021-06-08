В SWIFT отвергли планы об отключении России от системы

Россию не станут отключать от международной системы банковских переводов, заверил представитель SWIFT. Его слова приводит ТАСС.

Исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов сказал: «Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто — это никому не выгодно».

С призывом отключить Россию от SWIFT ранее выступила крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (ЕНП). Однако верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позже признал, что это не входит в компетенции ЕС.

О перспективе отключения говорили в Кремле. «Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель сдерживания России незаконными, с точки зрения международного права, мерами», — указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, перспектива отключения России от международной платежной системы стала одним из факторов, почему международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на уровне Baa3.