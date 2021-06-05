Американский эксперт счел отключение России от SWIFT «русофобией»

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак счел возможное отключение России от системы международных платежей SWIFT «русофобией» и установкой на то, чтобы «наказать». Он заявил об этом в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что это «радикальная мера», которая не является экономически рациональной.

«Возможность существует, она реальная и муссируется уже давно <...>. Это очень радикальная мера, она целиком находится в ведении самой организации, которая имеет европейскую юрисдикцию, находится в Брюсселе и является неправительственной организацией, но история показывает, что они прогибаются под американским давлением, они уже делали это в отношении Ирана», — сказал он.

Шостак добавил, что в подобной мере нет никакой финансовой рациональности, есть лишь «русофобия» и установка на то, чтобы «наказать». Американский эксперт выразил надежду на то, что здравая логика возобладает, и президенты России и США на предстоящем саммите в Женеве смогут решить проблемы между странами.

С призывом отключить Россию от SWIFT ранее выступила крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (ЕНП). Однако верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позже признал, что это не входит в компетенции ЕС.

О перспективе отключения говорили в Кремле. «Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель сдерживания России незаконными, с точки зрения международного права, мерами», — указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, альтернативой могла бы стать отечественная система «Мир». Также Москва допускает вероятность принудительного отключения от международной системы банковских транзакций SWIFT. В таком случае Россия «будет задействовать другие возможности».