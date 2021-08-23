МИД развеял опасения о скором отключении российских банков от SWIFT

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отверг слухи о скором отключении российских банков от международной платежной системы SWIFT.

По его словам, в ближайшие годы России не грозит отключение от платежной системы SWIFT, а спешки создать ее аналог у российского руководства — нет.

Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Дмитрий Биричевский о перспективах отключения России от SWIFT

Дипломат подчеркнул, что на данный момент не видит угрозы отключения России от SWIFT в качестве санкций со стороны Запада. По его мнению, гипотетическое отключение — мера не рыночная, а политическая, и никто в мире сейчас к ней не готов, поскольку проиграют от этого все.

Что такое SWIFT?

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.

Угрозы и санкции

Возможность отключения России от SWIFT неоднократно обсуждалась на фоне усиливающегося санкционного давления со стороны Запада и США. В марте на возможность подобного шага со стороны США указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В апреле с призывом ввести для России соответствующие ограничения выступила крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕПН).

В начале августа отключить Россию от SWIFT предложил профессор Королевского колледжа Лондона бывший старший советник Министерства обороны Великобритании Максимилиан Терхалле. В интервью газете Politico он заявил, что Европе следует уже сейчас предотвращать возможные атаки России. По его мнению, европейские страны могут сдержать Россию от агрессии, если пригрозят ей отключением от междунарожной платежной системы.

Европейские державы должны четко продемонстрировать Путину, что они готовы отрезать Россию от бельгийской системы SWIFT, во-вторых, Европе следует пересмотреть возможность преобразования и расширения своих ядерных арсеналов в форме средства сдерживания евро, размещенного в рамках НАТО. Максимилиан Терхалле Об отключении России от SWIFT

Однако верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позже признал, что отключение России от межбансковской системы не входит в компетенции ЕС.

Реакция России

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью Handelsblatt предположил, что выход России из платежной системы SWIFT произойдет только в том случае, если Евросоюз примет жесткие санкции против страны. Однако, считает топ-менеджер, это маловероятно.

Пока таких планов нет даже у США. Они предпочли бы отрезать нас от долларовой системы и ввести вторичные санкции против европейских банков, чтобы помешать им работать с нами Андрей Костин О возможности отключения России от SWIFT

При этом, он отметил, что считает этот спор политическим, нежели экономическим, и выразил мнение, что его нельзя решить санкциями, в то время как США и Россия уже находятся в состоянии новой холодной войны. Он подчеркнул, что, если США и Европа не захотят работать с Росиией, то Москва будет сотрудничать с Китаем, Индией и странами Африки.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что если Россию отключат от платежной системы SWIFT, то появится угроза полноценной экономической войны.

SWIFT и банки

Представитель самой SWIFT, исполнительный директор Российской национальной ассоциации Россвифт Роман Чернов заверил, что компани не собирается отключать Росссию от международной системы банковских переводов. По его словам, это не выгодно ни одной из сторон.

В свою очередь, Visa и вовсе в конце июня запустила в России проект, который может стать альтернативой для SWIFT — сервис некарточных трансграничных платежей для бизнеса (Visa B2B Connect). По словам генерального директора Visa в России Михаила Бернера, средства между предприятиями будут переводиться внутри платформы, которая уже работает в 97 странах мира. А в перспективе он может включить в себя самые разные платежные сценарии: топливные карты, карты для закупок, карты для оплаты командировок сотрудников. Есть много решений для бизнеса, над которыми мы работаем.