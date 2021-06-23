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Visa запустит в России альтернативу SWIFT

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Фото: Richard Drew / AP

Международная платежная система Visa с 23 июня запустит в России сервис некарточных трансграничных платежей для бизнеса (Visa B2B Connect), пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Проект может стать альтернативой SWIFT, которая сейчас обычно используется для совершения транзакций и от которой Россию призывали отключить западные политики.

В сервисе Visa эта система совершения платежей не применяется, пояснил источник на финансовом рынке. Средства между предприятиями будут переводиться внутри платформы, которая уже работает в 97 странах мира. Сначала проект будет запущен в партнерстве с Модульбанком.

Гендиректор Visa в России Михаил Бернер рассказал, что компания в целом видит в России огромный потенциал для роста в бизнес-сегменте и планирует также работать над развитием карточных платежей для предприятий и цифровизацией внутренних процессов кредиторской и дебиторской задолженности. «В целом мы смотрим на самые разные платежные сценарии: топливные карты, карты для закупок, карты для оплаты командировок сотрудников. Есть много решений для бизнеса, над которыми мы работаем», — объяснил он.

Возможность отключения России от SWIFT неоднократно обсуждалась на фоне усиливающегося санкционного давления на страну. В марте на возможность подобного шага со стороны США указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В апреле с призывом ввести для России соответствующие ограничения выступила крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕПН). Представитель самой SWIFT в июне заверил, что страну не станут отключать от международной системы банковских переводов, объяснив это невыгодностью такой меры.

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