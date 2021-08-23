В МИД развеяли опасения об отключении России от SWIFT

России в ближайшее время не грозит отключение от платежной системы SWIFT, спешки создать ее аналог — нет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

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По его мнению, работа над замещением межбанковской системы будет продолжаться еще очень долго, и у российского руководства нет цели закончить ее как можно быстрее. Дипломат отметил, что работа в этом направлении ведется уже давно и представляет собой меру по укреплению финансовой самостоятельности России и независимости платежей.

Биричевский при этом отметил, что в ближайшие годы окончания этого процесса ждать не стоит. По его словам, сейчас ведутся переговоры с партнерами, при этом с кем-то они уже находятся на продвинутой стадии, а с кем-то обсуждения только начались.

Дипломат подчеркнул, что на данный момент не видит угрозы отключения России от SWIFT в качестве санкций со стороны Запада. По его мнению, гипотетическое отключение — мера не рыночная, а политическая, и никто в мире сейчас к ней не готов, поскольку проиграют от этого все.

В начале августа отключить Россию от SWIFT предложил профессор Королевского колледжа Лондона бывший старший советник Министерства обороны Великобритании Максимилиан Терхалле. В интервью газете Politico он заявил, что Европе следует уже сейчас предотвращать возможные атаки России. По его мнению, европейские страны могут сдержать Россию от агрессии, если пригрозят ей отключением от междунарожной платежной системы.