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Экономист призвал не верить словам политиков об отключении России от SWIFT

Экономист Коренев: отключением от SWIFT пугают только российские, а не западные политики
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Фото: Thomas White / Reuters

SWIFT — это частная компания, которая действует только в интересах бизнеса. Она не станет отключать Россию из-за прихотей США или Евросоюза. Но, даже если это случится, страна останется участником мировой торговли, несмотря на ряд сложностей. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал экономист Алексей Коренев.

«SWIFT отключат, если Россия объявит войну Марсу»

Коренев напомнил, что SWIFT является частной компанией, не подчиняющейся Конгрессу США. Она также не обязана прислушиваться к чьему-то мнению.

«Кроме того, это ведь не система платежей, как многие думают, а только оповещение об их проведении, благодаря чему подтверждение проходит быстро, — объяснил экономист. — Например, когда вы находитесь за рубежом и расплачиваетесь карточкой российского банка, за счет чего так оперативно происходит транзакция? По системе SWIFT банк, обслуживающий магазин, связывается с банком российским и мгновенно подтверждает платеж. Это занимает буквально пару секунд».

Отключить эту систему, по мнению собеседника «Ленты.ру», практически невозможно, поскольку Россия остается полноценным и весомым участником мировой торговли, а любые попытки помешать ей заключать контракты приведут к серьезным проблемам. Хоть и не глобальным.

«Это закончится тем, что платежи будут идти дольше, что, соответственно, приведет к их подорожаниям. Но это совершенно невыгодно западным корпорациям, которые однозначно пролоббируют сохранение SWIFT в России. Несмотря на то, что нас постоянно душат санкциями, геополитическая ситуация все же налаживается: нас перестали обвинять во всех смертных грехах, даже дали достроить «Северный поток-2», так что вряд ли кто-то теперь захочет создавать стране проблемы при оплате контрактов и поставок, — считает Коренев. — Никто не пойдет на политические ужимки, чтобы усложнить жизнь своим же компаниям».

Экономист подчеркнул: для отключения России от SWIFT необходимы крайне веские основания, действия, которые вызовут возмущение во всем мире. Но страна ведет осторожную политику, потому причин для таких действий нет. Кроме того, у нас существует своя аналоговая система оповещений о внутренних платежах.

«От SWIFT нас отключат разве что тогда, когда Россия объявит войну Марсу. Нужны весомые аргументы, но их нет. Плюс ко всему, у нас есть аналоговая система, которая работает внутри страны. К сожалению, внешние контракты она не обслуживает. По итогу, если нас отключат от внешней системы, банкам и обслуживающим компаниям придется связываться друг с другом напрямую, а это долгий и дорогой процесс. Обычным же людям при заграничных поездках придется использовать только наличные. Ну либо стоять в магазине два дня и ждать подтверждения платежа», — объяснил эксперт.

Коренев заметил, что даже если вдруг Россию отключат, никакого краха экономики не произойдет, но платежи станут менее быстрыми и удобными. Он также добавил, что Запад уже давно перестал пугать страну такими перспективами, этим продолжают заниматься только отечественные политики.

«Наши политики постоянно чем-то пугают, но я бы их не слушал. Запад только один раз обсудил эти тему и сразу же забыл о ней навсегда, поняв, что история бесперспективная. Словом, весь шум и паника идут только из России», — подытожил экономист.

В начале августа отключить Россию от SWIFT предложил профессор Королевского колледжа Лондона бывший старший советник Министерства обороны Великобритании Максимилиан Терхалле. В интервью газете Politico он заявил, что Европе следует уже сейчас предотвращать возможные атаки России. По его мнению, европейские страны могут сдержать РФ от агрессии, если пригрозят ей отключением от международной платежной системы.

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