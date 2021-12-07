В Совфеде оценили возможность отключения России от SWIFT

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT. В интервью РБК он заявил, что не верит в принятие этих мер, поскольку Европа испытает трудности без России.

Джабаров исключил введение США мер по отключению России от системы SWIFT, поскольку Россия глубоко интегрирована в мировую экономику. В случае отключения страны от системы появятся проблемы. Это решение также невыгодно для западных партнеров России, отметили в Совфеде.

«Как тогда рассчитываться за энергоносители, которые непрерывным потоком идут в Западную Европу? В чемоданах наличку возить?», — возмутился сенатор.

Политик также прокомментировал другие санкции., которые могут ввести против России. Он напомнил, что страна живет в них с 2014 года. За это время Россия «приспособилась, преуспела, сама стала производство развивать». «Я думаю, что мы самодостаточная страна», — подчеркнул Джабаров. Он отметил, что санкции «контрпродуктивны и ничего позитивного не принесут». При этом цели, для которых хотят ввести эти меры, недостижимы.

Ранее депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил об отсутствии смелости у США ввести серьезные санкции. Он считает, что Штаты станут «крутиться вокруг ранее объявленных санкций».

6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники заявил, что США захотели ввести новый пакет санкций против России. Проект включает в себя «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Весной 2021 года Европарламент принял необязательную резолюцию, согласно которой эти меры примут в случае вторжения России на Украину.