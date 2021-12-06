В России заявили об отсутствии смелости у США ввести серьезные санкции

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что у США отсутствует потенциальная смелость, чтобы ввести серьезные экономические санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что об ограничениях говорится давно, но такой сценарий не будет реализован, Вашингтон на это не пойдет, хотя Москва готова ко всему.

Материалы по теме «Санкции — это на всю жизнь» США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения? Министерство дружбы. Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?

«Это не Корея, не Иран, не какая-то другая страна... На крайние меры они не пойдут, у них на это не хватит потенциальной смелости. А потенциальная смелость означает, что они чувствуют, как и чем мы можем ответить», — сказал Шхагошев.

Депутат добавил, что США будут «крутиться вокруг ранее объявленных санкций», которые уже практически не влияют на развитие России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможных новых санкциях США против России, которые опубликовал американский телеканал CNN, являются информационной истерикой. Таким образом он ответил на вопрос, могут ли подобные сообщения негативно сказаться на предстоящей видеобеседе Путина и Байдена.

6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщил, что США задумали ввести новый пакет санкций против России. Проект включает так называемый «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Весной 2021 года Европарламент принял необязательную резолюцию, согласно которой данные санкции применят в случае вторжения России на Украину.

