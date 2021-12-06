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Песков назвал информационной истерикой сообщения о санкциях США против России

Песков о возможных санкциях США против России: это не новости, а информационная истерика
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сообщения о возможных новых санкциях США против России, которые опубликовал американский телеканал CNN, являются информационной истерикой. Так их назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Скорее это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», — прокомментировал материал телеканала представитель Кремля в ответ на вопрос, могут ли подобные сообщения негативно сказаться на предстоящей видеобеседе президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщил, что США задумали ввести новый пакет санкций против России. Проект включает так называемый «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Весной 2021 года Европарламент принял необязательную резолюцию, согласно которой данные санкции применят в случае вторжения России на Украину.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут вечером во вторник, 7 декабря. Они состоятся в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами определят необходимое для разговора время.

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