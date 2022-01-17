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Правительство Германии назвало лишними спекуляции о санкциях против России

В правительстве Германии прокомментировали возможный отказ отключать Россию от SWIFT
Начало событий в новости Россию передумали отключать от SWIFT

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Правительство Германии считает лишним обсуждение санкционного давления на Москву в разгар важных переговоров с Россией, пишет ТАСС со ссылкой на представителя кабинета министров ФРГ.

Как отметили в Берлине, сейчас политики находятся в фазе важных переговоров со всеми участниками. Журналисты попросили прокомментировать статью в немецкой газете Handelsblatt, заявившей, что США и Евросоюз якобы больше не рассматривают отключение России от международной межбанковской системы SWIFT. Представитель назвал лишними спекуляции о санкциях против России. «С точки зрения федерального правительства, неподходящий момент для спекуляций на тему возможных санкционных мер», — подчеркнул он.

Газета написала, что исключение России из системы SWIFT в краткосрочной перспективе грозило бы дестабилизацией финансовых рынков. По мнению специалистов, в долгосрочной перспективе это может привести к образованию альтернативной платежной структуры, в которой Запад уже не сможет доминировать.

Алия Шарафутдинова
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