В Германии сравнили отключение России от SWIFT с «атомной бомбой» для рынка

Ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT будет иметь эффект, сравнимый с «атомной бомбой» для денежного рынка. Такое мнение высказал будущий лидер германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, передает ТАСС.

Политик заявил, что такое решение нанесет ущерб не только России, но и Германии как крупной экспортной державе. «Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдет что-то подобное», — заключил он. Мерц предрек, что отключение Москвы от SWIFT подорвет основу этой международной платежной системы.

Ранее глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что отключение Москвы от SWIFT создаст значительные проблемы для экономики западных государств. Он также отметил, что если Россию отключат от международной системы платежей, то Москва усилит свои экономические связи с Пекином.

SWIFT — это международная организация, которая контролирует крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Сервис позволяет банкам всего мира быстро и безопасно переводить деньги друг другу. Кремль назвал сообщения о планах США отсоединить РФ от SWIFT информационной истерикой. Некоторые западные страны тоже считают проблематичной реализацию такой меры.