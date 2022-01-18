Песков прокомментировал слухи о санкциях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о возможных санкциях против российских банков и других финансовых организаций и призвал не верить слухам. Его слова передает ТАСС.

Вместо публикаций в зарубежных изданиях представитель Кремля посоветовал ориентироваться на официальные заявления властей западных стран.

17 января немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники написала, что власти США и европейских стран передумали использовать отключение России от международной банковской системы SWIFT в качестве очередной санкционной меры на случай вторжения российской армии на Украину. Вместо этого Вашингтон и Брюссель якобы готовятся назначить крупные экономические штрафы ведущим российским банкам.

Причина такого решения, по версии издания, заключается в слишком глубокой интеграции России в международную банковскую систему. Отключение России от SWIFT грозит дестабилизацией европейских и мировых финансовых рынков.

Комментируя сообщение, представитель Белого дома заявил, что США по-прежнему рассматривают любые варианты воздействия на Россию и продолжают «очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину».