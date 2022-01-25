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Госдеп США отказался идти на уступки России по вопросам безопасности

Представитель Госдепа Прайс: США не уступят России в политике «открытых дверей» НАТО
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Patrick Semansky / Pool / Reuters

Администрация США не намерена уступать России в вопросах гарантий безопасности, заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Также американские власти отказываются идти на компромисс в вопросе политики «открытых дверей» НАТО, отметил он.

Ты — мне, я — тебе

Прайс подчеркнул, что любые шаги Вашингтона должны быть обоюдными. По его словам, «России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности».

Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе

Нед Прайспредставитель Госдепа США

При этом Прайс отметил, что в последние недели Белый дом «искренне и неуклонно» выбирал путь дипломатии и диалога в вопросе ситуации вокруг Украины. Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены и дальше придерживаться данной политики, однако власти готовы к любому развитию событий. Кроме того, любым действиям Штатов будут предшествовать консультации с их союзниками и партнерами, в том числе Украиной.

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Ожидание ответа

Прайс также сообщил, что США ответят на предложения России по гарантиям безопасности на текущей неделе. Он пояснил, что предоставление ответа Москве рассматривается в Вашингтоне в качестве следующего шага в контактах двух стран. Кроме того, США поделились с европейскими союзниками своими идеями и получили от них реакцию, которая будет включена в письменный ответ Штатов, отметил представитель Госдепа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потребовала от США письменных ответов по каждому пункту проекта гарантий безопасности. Она подчеркнула открытость и кооперабельность России в своих действиях, в то время как Вашингтон проводит агрессивную риторику и использует Украину как инструмент воздействия для собственных целей.

Усиление фланга НАТО

Заявление о пути дипломатии прозвучало на фоне повышения уровня готовности к развертыванию американских сил. Как ранее сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, войска США в Европе могут быть усилены до предполагаемого российского вторжения на Украину из-за отсутствия деэскалации обстановки на российско-украинской границе.

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Он уточнил, что решения о переброске сил в Европу еще не принималось, однако глава Минобороны США Ллойд Остин привел группировку войск США в состояние повышенной готовности к развертыванию. Речь идет о 8,5 тысячах военных.

24 января стало известно, что президент США Джо Байден допустил размещение тысяч американских военных, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации с Украиной. По словам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Вашингтон уже несколько недель ведет переговоры с европейскими партнерами по вопросу оказания дополнительной поддержки в условиях ситуации вокруг Украины.

Ксения Назарова
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