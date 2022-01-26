Генсек НАТО назвал стягивание сил на восток «работой по деэскалации»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс стягивает свои силы на восточном фланге для того, чтобы предоставить своим союзникам необходимые гарантии безопасности, а также для «мониторинга ситуации». Он назвал это «работой над деэскалацией» ситуации, сложившейся на российско-украинской границе, сообщает РИА Новости.

«Мы работаем над деэскалацией, но также готовимся к худшему варианту. Мы повышаем готовность наших сил, мы увеличим свое присутствие, в том числе в районах Балтийского и Черного морей. Туда будет направлено больше кораблей и военных самолетов. Это направлено на то, чтобы лучше мониторить ситуацию, иметь лучшее представление о ситуации вокруг и на территории Украины, а также для предоставления гарантий нашим союзникам», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что в случае необходимости НАТО отправит силы реагирования в составе около пяти тысяч человек под командованием Франции, которые смогут разместиться в течение нескольких дней.

Ранее первый замглавы комитета Государственной Думы по международным делам Вячеслав Никонов высмеял предложение Организации Североатлантического договора России возобновить работу представительств, подчеркнув, что российскому представительству не давали нормально работать в течение многих лет.