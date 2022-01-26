В Госдуме высмеяли предложение НАТО возобновить работу представительств

Первый замглавы комитета Государственной Думы по международным делам Вячеслав Никонов прокомментировал предложение Организации Североатлантического договора (НАТО) России возобновить работу представительств. Он высмеял данную инициативу альянса, подчеркнув, что российскому представительству не давали нормально работать в течение многих лет, сообщает РИА Новости.

«А нашему представительству в НАТО вообще не давали много лет работать — возобновлять нечего», — отметил депутат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса и России имеется целый ряд серьезных разногласий, призвав Москву к диалогу. По его это мнению, это является важным инструментом для урегулирования любых противоречий.