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В НАТО заявили о серьезных разногласиях с Россией

Генсек НАТО Столтенберг заявил о серьезных разногласиях с Россией и призвал к диалогу
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса и России существует ряд серьезных разногласий, передает РИА Новости.

Столтенберг завил, что России разорвала дипломатические отношения с НАТО, что усложняет диалог двух сторон. Он также признал наличие серьезных разногласий с Россией и призвал страну к диалогу. По его мнению, это важный инструмент для урегулирования противоречий.

«Именно поэтому диалог становится еще более важным в этих условиях», — подчеркнул генсек НАТО.

Ранее Столтенберг предложил России восстановить миссии в Москве. Он также призвал установить прямую линию связи между сторонами и использовать военные контакты. По мнению генсека НАТО, эти меры помогут избежать инцидентов.

Марина Совина
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