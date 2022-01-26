В НАТО заявили о серьезных разногласиях с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса и России существует ряд серьезных разногласий, передает РИА Новости.

Столтенберг завил, что России разорвала дипломатические отношения с НАТО, что усложняет диалог двух сторон. Он также признал наличие серьезных разногласий с Россией и призвал страну к диалогу. По его мнению, это важный инструмент для урегулирования противоречий.

«Именно поэтому диалог становится еще более важным в этих условиях», — подчеркнул генсек НАТО.

Ранее Столтенберг предложил России восстановить миссии в Москве. Он также призвал установить прямую линию связи между сторонами и использовать военные контакты. По мнению генсека НАТО, эти меры помогут избежать инцидентов.