Генсек НАТО предложил России восстановить миссии в Москве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс предложил России восстановить миссии в Москве и Брюсселе, а также установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, чтобы избегать инцидентов. Его слова приводит ТАСС.

Также генсек призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии.

25 января Столтенберг заявил, что НАТО ответит на предложения России по гарантиям безопасности в течение текущей недели. Он отметил, что организация уже завершает работу над письменным документом и отправит его параллельно с США.