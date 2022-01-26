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Генсек НАТО предложил России восстановить миссии в Москве

Генсек НАТО Столтенберг предложил РФ восстановить миссии в Москве и Брюсселе и линию связи
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Fred Tanneau / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс предложил России восстановить миссии в Москве и Брюсселе, а также установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, чтобы избегать инцидентов. Его слова приводит ТАСС.

Также генсек призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии.

25 января Столтенберг заявил, что НАТО ответит на предложения России по гарантиям безопасности в течение текущей недели. Он отметил, что организация уже завершает работу над письменным документом и отправит его параллельно с США.

Марина Совина
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