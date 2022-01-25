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В НАТО раскрыли сроки ответа на предложения России по безопасности

Столтенберг: альянс отправит ответ на предложения России по безопасности на этой неделе

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО отправит письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности на этой неделе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, цитату приводит РИА Новости.

«Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США», — пояснил он.

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Ранее стало известно, что США в своем ответе на предложения по гарантиям безопасности перечислят действия России, вызывающие опасения у Европы. Эти подробности сообщил Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС, который попросил не раскрывать его имя. При этом ответ не будет содержать подробного обсуждения российских требований. Вместо этого Вашингтон планирует перечислить области, в которых западные союзники могут решить проблемы России.

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Виктория Кондратьева
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