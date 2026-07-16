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16:12, 16 июля 2026Наука и техника

Обнаружен удивительный способ снижения воспаления в легких

Immunity: Стимуляция нерва в наружном ухе снижает воспаление в легких
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aleksandr Pobeda / Shutterstock / Fotodom

Стимуляция нерва в наружном ухе может снижать воспаление в легких и в будущем стать новым методом лечения астмы. К такому выводу пришли ученые, проводившие эксперименты на мышах. Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.

Исследователи изучали ушную ветвь блуждающего нерва — единственную часть этого нерва, которая выходит к поверхности кожи. Во время экспериментов ее стимулировали у мышей с аллергическим воспалением дыхательных путей.

Оказалось, что такая стимуляция повышала уровень сигнального вещества CGRPβ в дыхательных путях, что заметно уменьшало воспаление в легких. Если же активность нервных волокон подавляли, заболевание, наоборот, протекало тяжелее.

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По словам авторов, работа впервые показала существование нервного механизма, связывающего кожу наружного уха с иммунными процессами в легких. Это открывает возможность создавать не лекарственные, а биоэлектронные методы лечения воспалительных заболеваний.

Пока результаты получены только на животных, однако ученые уже разрабатывают клиническое исследование, чтобы проверить эффективность специального устройства для стимуляции ушного нерва у людей с астмой.

Ранее ученые выяснили, что избыточный жир в области живота повышает риск развития рака легких.

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