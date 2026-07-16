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16:11, 16 июля 2026Экономика

Жители многоэтажки в Ленобласти пожаловались на мокрые провода

Жители дома в Ленобласти столкнулись с риском удара током из-за прорыва канализации
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Eakrin Rasadonyindee / Shutterstock / Fotodom

Жители многоэтажного дома в Мурине Ленинградской области пожаловались за прорыв канализации, из-за которого вода течет по проводам в электрощитках. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

По словам жильцов дома на Графской улице, ливневую канализацию на последнем этаже прорвало 4 июля сразу в трех подъездах, затопило 10 этажей, пострадало несколько квартир. Жители пожаловались на бездействие управляющей компании (УК).

Собственники квартир уточнили, что во время дождей вода течет прямо по проводам в щитке. У некоторых жильцов перегорели счетчики, люди боятся дома включать дома свет и ждут, пока просохнут квартиры. «Повреждено электрощитовое оборудование, есть риск короткого замыкания, возгорания и поражения током. В жилых помещениях и местах общего пользования сохраняется сырость, что создает угрозу распространения плесени и грибка», — отмечают жильцы.

Сотрудники УК спустя неделю после протечки перемотали трубы скотчем и закрасили сырой потолок. Других действий не выполняли. Собственники обратились в прокуратуру, Жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Известно также о проблемах в соседних домах.

Ранее в Калининграде затопило историческую водонапорную башню. По словам местных жителей, если башня сломается, без воды останутся множество жителей города.

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