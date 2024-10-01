Новый генсек НАТО назвал Украину приоритетом на посту главы альянса

Генсек НАТО Рютте назвал приоритетами Украину и повышение расходов на оборону

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Украину и повышение расходов стран-членов блока на оборону своими приоритетами на посту главы Североатлантического альянса. Об этом сообщает Reuters.

«Наши приоритеты остаются прежними. На Украине мы должны сделать так, чтобы она сохранилась как независимое демократическое государство. В вопросе нашей обороны — мы должны больше тратить, наращивать нашу коллективную оборонную мощь», — сказал он.

Ранее Рютте официально стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса. Он вступил в должность генсека НАТО, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет. Официальная церемония передачи полномочий Рютте проходила в штаб-квартире альянса на специальном заседании.