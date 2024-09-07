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20:22, 7 сентября 2024Мир

В Польше назвали одно условие для уничтожения ракет над Украиной

Глава МИД Польши: Варшава могла бы сбивать ракеты над Украиной при угрозе АЭС

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Польша могла бы сбивать ракеты над Украиной при угрозе атомным электростанциям (АЭС). Такое мнение высказал глава польского МИД Радослав Сикорский, слова которого приводит РБК.

На вопрос о «красных линиях» для Варшавы министр ответил, что ими может стать угроза украинским АЭС. Он допустил, что польская армия могла бы перехватывать сбившиеся с курса ракеты, если они будут представлять опасность для объектов украинской атомной энергетики.

При таком развитии событий страна будет «юридически иметь право на самооборону», отметил Сикорский.

Ранее о ведущейся дискуссии по уничтожению российских ракет рассказали в Литве. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что принятие таких мер сейчас обсуждается. При этом каких-либо конкретных решений пока не выработано, подчеркнул политик.

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