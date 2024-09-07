В Польше назвали одно условие для уничтожения ракет над Украиной

Глава МИД Польши: Варшава могла бы сбивать ракеты над Украиной при угрозе АЭС

Польша могла бы сбивать ракеты над Украиной при угрозе атомным электростанциям (АЭС). Такое мнение высказал глава польского МИД Радослав Сикорский, слова которого приводит РБК.

На вопрос о «красных линиях» для Варшавы министр ответил, что ими может стать угроза украинским АЭС. Он допустил, что польская армия могла бы перехватывать сбившиеся с курса ракеты, если они будут представлять опасность для объектов украинской атомной энергетики.

При таком развитии событий страна будет «юридически иметь право на самооборону», отметил Сикорский.

Ранее о ведущейся дискуссии по уничтожению российских ракет рассказали в Литве. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что принятие таких мер сейчас обсуждается. При этом каких-либо конкретных решений пока не выработано, подчеркнул политик.