Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:05, 4 сентября 2024Бывший СССР

В Литве рассказали о дискуссии в НАТО по уничтожению ракет России

Глава Литвы Науседа: НАТО обсуждает возможность сбивания ракет РФ над Украиной

Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Страны НАТО рассматривают возможность уничтожения ракет России над Украиной. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа, его цитирует ТАСС.

С соответствующим заявлением глава государства выступил в ходе пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой. По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается, однако окончательное решение пока не принято. «Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия завершена и у нас имеются какие-то конкретные результаты», — поделился Науседа.

Незадолго до этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна и другие государства, граничащие с Украиной, обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «У людей по три ампутации». Украинский медик рассказал о последствиях удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

      В Сумской области Украины объявили эвакуацию жителей

      В США назвали сроки окончания конфликта на Украине

      Захарова понадеялась на флешмоб отставок в странах НАТО

      Месси и Роналду впервые с 2003 года не попали в список номинантов на «Золотой мяч»

      Против жителя Курска возбудили дело за помощь «Азову»

      США высказались о своей причастности к перестановкам в правительстве Украины

      Приостановку российских соцвыплат в Абхазии объяснили

      США запретили передачу данных трем российским телеканалам

      В Польше обрадовались отставке Кулебы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше