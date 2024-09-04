В Литве рассказали о дискуссии в НАТО по уничтожению ракет России

Глава Литвы Науседа: НАТО обсуждает возможность сбивания ракет РФ над Украиной

Страны НАТО рассматривают возможность уничтожения ракет России над Украиной. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа, его цитирует ТАСС.

С соответствующим заявлением глава государства выступил в ходе пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой. По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается, однако окончательное решение пока не принято. «Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия завершена и у нас имеются какие-то конкретные результаты», — поделился Науседа.

Незадолго до этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна и другие государства, граничащие с Украиной, обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО.