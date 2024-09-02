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08:36, 2 сентября 2024Мир

Глава МИД Польши заявил об обязанности сбивать российские ракеты над Украиной

Глава МИД Польши Сикорский назвал обязанностью Варшавы перехват ракет РФ
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Financial Times (FT).

По его словам, Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехваты над украинской территорией могут втянуть Североатлантический альянс в войну с Россией. «Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства — это наша собственная конституционная обязанность», — отметил глава польского МИД.

Уточняется, что этим летом Польша подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, в котором две страны обязались изучить «возможность перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и БПЛА, запущенных в направлении территории Польши». Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг отклонил это предложение, поскольку оно грозит альянсу «стать частью конфликта».

Как отмечает издание, некоторые западные чиновники говорят, что такая политика размоет красные линии западного вмешательства и, возможно, вызовет ответные действия России. По их мнению, Киев подталкивает своих западных союзников к более активному участию в войне, в том числе путем предоставления противовоздушного прикрытия над западной Украиной с батарей, расположенных на территории НАТО.

Ранее замминистра обороны Польши Павел Залевский заявил, что польское оборонное ведомство не рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Он подчеркнул, что западные союзники и без того значительно усилили противовоздушную оборону Украины.

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      Виктория Кондратьева
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